TST valida greve dos Correios e concede reajuste de 5,10%

247 - A Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC), do Tribunal Superior do Trabalho (TST), negou a abusividade da greve dos Correios e concedeu à categoria um reajuste salarial de 5,10%. Os dias parados deverão ser compensados e os trabalhadores devem encerrar a paralisação a partir desta quarta (31). A greve começou no último dia 16.

Conforme reportagem publicada nesta terça-feira (30) pelo jornal Valor Econômico, o TST manteve 70 cláusulas preexistentes - a empresa afirma que esses itens prejudicam e dificultam suas operações.

O percentual do reajuste era reivindicado pelos trabalhadores dos Correios, valendo a partir de janeiro do próximo ano, mas com pagamento a partir de abril. De 36 sindicatos que representam a categoria, 17 haviam recusado uma proposta do TST e foram a favor da greve, enquanto 16 aceitaram a proposta.