Valdemar defende Paulo Guedes como 'guru' da economia de Flávio Bolsonaro

247 - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, planeja conversar nos próximos dias com o senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para defender que o ex-ministro Paulo Guedes ocupe posição central na estratégia eleitoral de 2026, segundo o G1. A iniciativa deve ocorrer assim que o parlamentar retornar de viagem internacional.

A proposta é que Guedes desempenhe novamente o papel de “Posto Ipiranga”, referência à campanha presidencial de 2018, quando Jair Bolsonaro (PL) recorria ao ministro sempre que surgiam questionamentos sobre economia. A avaliação dentro do partido é de que a presença de uma figura reconhecida no mercado financeiro pode fortalecer o discurso econômico e ampliar a confiança de empresários e investidores.

Dirigentes do PL avaliam que uma “âncora econômica” com suposta credibilidade seria fundamental para consolidar o nome de Flávio Bolsonaro no cenário nacional, especialmente junto ao setor produtivo. Embora reconheçam que o senador demonstra maior envolvimento com temas econômicos — perfil considerado distinto do de seu pai — lideranças partidárias entendem que a campanha ganharia mais solidez com um nome já testado em disputas eleitorais.

Outro nome que circula entre setores do partido é o do ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto, atualmente no mercado financeiro. Aliados, no entanto, admitem que seria difícil convencê-lo a deixar a iniciativa privada neste momento.

Para Valdemar Costa Neto, Paulo Guedes reúne as credenciais mais robustas para reassumir a função estratégica. O dirigente tem reiterado a interlocutores que o economista seria o nome mais qualificado para repetir, em 2026, o papel que exerceu na eleição de 2018, quando atuou como principal formulador e porta-voz das propostas econômicas da campanha bolsonarista.