Valdemar nega troca de candidatura de Flávio nas eleições após áudio para Vorcaro

247 - O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, descartou a possibilidade de o partido substituir Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como pré-candidato ao Palácio do Planalto em 2026, mesmo após a divulgação de um áudio em que o senador cobra do banqueiro Daniel Vorcaro o pagamento de patrocínio ao filme “Dark Horse”, sobre a trajetória de Jair Bolsonaro.

As informações são da coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles. Questionado sobre a hipótese de troca de candidato, Valdemar respondeu que “não” há chance de mudança na estratégia eleitoral da legenda. Para o dirigente, o episódio não deve produzir um desgaste expressivo contra o filho mais velho do ex-presidente. “Foi clara a justificativa dele”, afirmou.

Apesar da tentativa de Valdemar de conter a crise, integrantes do próprio PL avaliam nos bastidores que o vazamento do áudio, cuja autenticidade foi confirmada por Flávio Bolsonaro em nota à imprensa, deve causar danos políticos ao atual nome do partido para a disputa presidencial de 2026.

A repercussão da gravação reacendeu especulações sobre uma eventual substituição de Flávio pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como candidata do PL à Presidência. Publicamente, porém, o comando da sigla tenta afastar a possibilidade de mudança e sustentar a candidatura do senador.

O áudio foi revelado pelo site The Intercept Brasil. Na gravação, Flávio cobra de Vorcaro o pagamento de patrocínio ao filme “Dark Horse”. Segundo a publicação, a cobrança teria ocorrido em 16 de novembro, um dia antes da primeira prisão do banqueiro e dois dias antes da liquidação do Banco Master.

Ainda de acordo com o Intercept, ao menos R$ 61 milhões foram pagos entre fevereiro e maio de 2025 em seis operações relacionadas ao projeto. O valor total negociado teria chegado a R$ 134 milhões, mas a reportagem afirma não haver evidências de que todo o montante tenha sido efetivamente repassado.

Após a divulgação da reportagem, Valdemar chegou a rir ao ser questionado pela coluna sobre o episódio. Em seguida, o presidente nacional do PL afirmou que “nunca” tinha ouvido falar sobre o pedido de patrocínio ao filme.