“Chances de reeleição de Lula disparam”, diz CEO da AtlasIntel após escândalo envolvendo Flávio Bolsonaro

247 – O CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, afirmou que as chances de reeleição do presidente Lula aumentaram significativamente após as revelações envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Em publicação nas redes sociais, Roman disse ter revisado sua avaliação sobre o cenário eleitoral de 2026 depois da divulgação dos áudios, mensagens e documentos relacionados ao financiamento do filme Dark Horse, inspirado em Jair Bolsonaro.

“Chances de reeleição de Lula disparam com as revelações sobre Flávio”, escreveu Roman.

O executivo da AtlasIntel afirmou que, antes da crise envolvendo o filho de Jair Bolsonaro, atribuía ao presidente Lula uma probabilidade menor de vitória.

“Antes eu colocaria uma probabilidade de 40%; reviso para 75%, considerando o impacto em Flávio e os desafios para candidatos de 3ª via”, declarou.

Chances de reeleição de Lula disparam com as revelações sobre Flávio. Antes eu colocaria uma probabilidade de 40%; reviso para 75%, considerando o impacto em Flávio e os desafios para candidatos de 3a via. Potencial salvação para a oposição: fatos novos envolvendo o próprio Lula. May 13, 2026

Escândalo altera cenário político

A avaliação de Andrei Roman ocorre após a divulgação, pelo Intercept Brasil, de conteúdos que apontam uma negociação de até 24 milhões de dólares — cerca de R$ 134 milhões — entre Daniel Vorcaro e integrantes do clã Bolsonaro para financiar o filme Dark Horse.

O caso ganhou repercussão nacional depois da divulgação de um áudio em que Flávio Bolsonaro pede recursos ao banqueiro para evitar a paralisação da produção cinematográfica.

Na gravação, o senador demonstra preocupação com atrasos nos pagamentos e afirma que a equipe do filme poderia perder atores, diretor e contratos internacionais caso os compromissos financeiros não fossem cumpridos.

As revelações desencadearam forte desgaste político no entorno bolsonarista e provocaram reações até mesmo de aliados históricos da extrema direita.

AtlasIntel vê fragilidade da direita

Na análise de Roman, o impacto político do caso enfraquece diretamente a principal aposta eleitoral do bolsonarismo para 2026 e também dificulta a consolidação de nomes alternativos da direita tradicional.

Ao mencionar os “desafios para candidatos de 3ª via”, o CEO da AtlasIntel sugere que a fragmentação do campo oposicionista pode beneficiar Lula em um cenário de desgaste da extrema direita.

Nos bastidores políticos, aliados de Flávio Bolsonaro passaram a tratar o tema como uma crise de grandes proporções, segundo informações divulgadas pela CNN Brasil.

“Potencial salvação” da oposição seria crise envolvendo Lula

Apesar da avaliação positiva para Lula, Andrei Roman afirmou que a oposição ainda poderia recuperar competitividade eleitoral caso surgissem fatos novos envolvendo o presidente.

“Potencial salvação para a oposição: fatos novos envolvendo o próprio Lula”, escreveu.

A declaração repercutiu intensamente nas redes sociais e no meio político, especialmente porque a AtlasIntel se consolidou nos últimos anos como um dos institutos de pesquisa mais observados do país em projeções eleitorais e análise de opinião pública.

Flávio admitiu pedido de dinheiro

Após a divulgação dos áudios e documentos, Flávio Bolsonaro confirmou que procurava financiamento privado para o filme sobre Jair Bolsonaro, mas negou qualquer irregularidade.

Em nota oficial, o senador afirmou:

“No nosso caso, o que aconteceu foi um filho, procurando patrocínio PRIVADO para um filme PRIVADO sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público. Zero de lei Rouanet”.

O parlamentar também pediu a instalação de uma CPI do Banco Master e negou ter oferecido vantagens, intermediado negócios com o governo ou recebido recursos pessoais de Daniel Vorcaro.