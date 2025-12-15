Valdemar topa levar candidatura de Flávio Bolsonaro até o fim

247 - Apesar de não demonstrar empolgação com a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, decidiu levar o projeto adiante até o fim, segundo Malu Gaspar, do jornal O Globo. A decisão inclui bancar o senador como cabeça de chapa em 2026, mesmo diante da avaliação interna de que o desfecho mais provável seria uma derrota para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A estratégia de Valdemar vai além da disputa presidencial. O dirigente avalia que o partido tem mais a ganhar do que a perder ao manter-se alinhado ao bolsonarismo no próximo pleito nacional.

Desde agosto, Valdemar vinha mantendo conversas reservadas com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sobre uma eventual candidatura presidencial e a possibilidade de filiação ao PL. Ainda assim, o presidente da sigla optou por priorizar a lealdade ao clã Bolsonaro enquanto Jair Bolsonaro (PL) e Flávio insistirem no projeto eleitoral para 2026.

O cálculo político do comando do PL parte da avaliação de que, mesmo em caso de derrota na disputa pelo Planalto, o partido sairia fortalecido no Congresso Nacional. O objetivo central de Valdemar é ampliar de forma significativa as bancadas legislativas, com a meta de eleger ao menos 120 deputados federais e 20 senadores. Atualmente, o PL conta com 95 parlamentares na Câmara dos Deputados e 12 no Senado.

De acordo com projeções internas baseadas em pesquisas e levantamentos regionais, Valdemar considera que o capital eleitoral do bolsonarismo seria suficiente para atingir esse patamar. Nesse contexto, a manutenção de Flávio Bolsonaro como candidato presidencial garantiria a mobilização da base eleitoral mais fiel, impulsionando candidaturas proporcionais em todo o país.

Assim, mesmo reconhecendo o potencial eleitoral de Tarcísio de Freitas, o dirigente avalia que, do ponto de vista partidário, é mais vantajoso manter o senador bolsonarista como aposta principal. Enquanto Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro sustentarem o plano de concorrer ao Palácio do Planalto, o apoio do presidente do PL seguirá garantido.