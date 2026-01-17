Veja as 13 regalias que Bolsonaro terá no presídio da Papudinha

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes citou 13 privilégios que Jair Bolsonaro (PL) tem em comparação aos quase 400 mil presos condenados em regime fechado no Brasil.

A cela de Bolsonaro tem 54 metros quadrados (m²), e mais 10 m² de área externa. Ele foi transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), que fica no Complexo Penitenciário da Papuda.

O político da extrema direita recebeu a pena mais alta da investigação da trama golpista (27 anos de prisão). Bolsonaro foi acusado de cinco crimes - golpe de Estado, organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração de patrimônio tombado, e dano qualificado pela violência e grave ameaça.

Veja as regalias, conforme publicação do Portal Uol.

1. cela com o dobro do tamanho previsto na Lei de Execuções Penais;

2. quarto com banheiro privativo, água corrente e aquecida;

3. televisão a cores;

4. ar-condicionado;

5. frigobar;

6. médico da Polícia Federal de plantão 24 horas por dia;

7. autorização de acesso de médico particular 24 horas por dia;

8. autorização para realização de fisioterapia;

9. banho de sol diário e exclusivo;

10. visitas reservadas sem a presença dos demais presos;

11. realização de exames médicos particulares no próprio local (como, por

exemplo, ultrassonografia);

12. autorização para transporte e internação imediatos, sem necessidade de

autorização judicial, na hipótese de urgência;

13. protocolo especial para entrega de comida caseira todos os dias.