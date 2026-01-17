Veja as 13 regalias que Bolsonaro terá no presídio da Papudinha
O próprio ministro Alexandre de Moraes mencionou os privilégios que o político da extrema direita terá na prisão
247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes citou 13 privilégios que Jair Bolsonaro (PL) tem em comparação aos quase 400 mil presos condenados em regime fechado no Brasil.
A cela de Bolsonaro tem 54 metros quadrados (m²), e mais 10 m² de área externa. Ele foi transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), que fica no Complexo Penitenciário da Papuda.
O político da extrema direita recebeu a pena mais alta da investigação da trama golpista (27 anos de prisão). Bolsonaro foi acusado de cinco crimes - golpe de Estado, organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração de patrimônio tombado, e dano qualificado pela violência e grave ameaça.
Veja as regalias, conforme publicação do Portal Uol.
1. cela com o dobro do tamanho previsto na Lei de Execuções Penais;
2. quarto com banheiro privativo, água corrente e aquecida;
3. televisão a cores;
4. ar-condicionado;
5. frigobar;
6. médico da Polícia Federal de plantão 24 horas por dia;
7. autorização de acesso de médico particular 24 horas por dia;
8. autorização para realização de fisioterapia;
9. banho de sol diário e exclusivo;
10. visitas reservadas sem a presença dos demais presos;
11. realização de exames médicos particulares no próprio local (como, por
exemplo, ultrassonografia);
12. autorização para transporte e internação imediatos, sem necessidade de
autorização judicial, na hipótese de urgência;
13. protocolo especial para entrega de comida caseira todos os dias.