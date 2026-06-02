Vorcaro é orientado a priorizar fundos de aposentados em delação

247 - A negociação de um acordo de delação de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, entrou em uma nova fase com a orientação para que o banqueiro concentre esforços na devolução dos recursos aplicados por fundos públicos de aposentados na instituição financeira, especialmente em meio à discussão sobre a multa que poderá integrar o acordo, informa Bela Megale, do jornal O Globo.

A avaliação apresentada a Vorcaro é que a definição do valor e do escopo da multa deve ter como eixo central a restituição de prejuízos relacionados às operações que atingiram fundos previdenciários estaduais e municipais que investiram no Banco Master. A estratégia busca dar prioridade aos valores de entidades públicas de previdência que fizeram aportes bilionários no banco.

Até o momento, a Polícia Federal calcula que o Rioprevidência, fundo responsável pela previdência dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, foi a entidade que mais destinou recursos ao Banco Master. O montante apontado pelos investigadores chega a R$ 3,69 bilhões.

Na semana passada, os investigadores apresentaram uma relação temporal entre os aportes bilionários feitos pelo fundo fluminense no Banco Master e encontros entre Daniel Vorcaro e o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL), que é alvo do inquérito. As apurações, no entanto, seguem em andamento e também alcançam operações realizadas por fundos de outros estados e municípios.

Levantamento do Ministério da Previdência Social listou 18 fundos previdenciários estaduais e municipais que aplicaram recursos no Banco Master. Além do Rioprevidência, ao menos R$ 1 bilhão teria sido investido por outras entidades públicas de previdência.

Entre os fundos estaduais citados pelo ministério estão os do Amapá, com R$ 400 milhões, e do Amazonas, com R$ 50 milhões. A lista também inclui fundos municipais de Angélica, em Mato Grosso do Sul; Aparecida de Goiânia, em Goiás; Araras e Cajamar, em São Paulo; Campo Grande, em Mato Grosso do Sul; Congonhas, em Minas Gerais; Fátima do Sul, em Mato Grosso do Sul; Itaguaí, no Rio de Janeiro; Jateí, em Mato Grosso do Sul; Maceió, em Alagoas; Paulista, em Pernambuco; Santa Rita d’Oeste e Santo Antônio de Posse, em São Paulo; São Gabriel do Oeste, em Mato Grosso do Sul; e São Roque, em São Paulo.

Para que a discussão sobre a multa avance, Vorcaro ainda precisa apresentar anexos capazes de despertar o interesse da PF e da Procuradoria-Geral da República. A primeira tentativa de negociação não avançou a ponto de abrir debate sobre valores porque, segundo a apuração, o material entregue pelo dono do Banco Master não trouxe novidades relevantes nem contribuições consideradas capazes de impulsionar as investigações.