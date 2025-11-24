Vorcaro é transferido de cela da PF para presídio em Guarulhos

247 - Daniel Vorcaro, empresário que controlava o liquidado Banco Master, deixou nesta segunda-feira a cela da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, onde permanecia desde sua prisão ao tentar embarcar para o exterior na última segunda-feira.

De acordo com a coluna de Lauro Jardim, de O Globo, a transferência ocorreu na manhã desta segunda-feira (24), quando o banqueiro foi levado para uma unidade prisional em Guarulhos. A remoção ocorreu após uma semana de detenção na PF, período no qual sua defesa buscou sem sucesso reverter a prisão preventiva.

Outros investigados também foram transferidos

Além de Vorcaro, os outros sete alvos da operação que apura fraudes ligadas ao Banco Master também foram removidos de suas celas. Parte do grupo foi encaminhada ao presídio da Papuda, em Brasília, enquanto os demais seguiram para a mesma unidade prisional que agora abriga o empresário.

A operação investiga um conjunto de movimentações financeiras suspeitas que teriam envolvido integrantes do banco e outros participantes do esquema.

Defesa tenta novo habeas corpus no STJ

Os advogados de Vorcaro ingressaram novamente com pedido de habeas corpus, desta vez no Superior Tribunal de Justiça. A solicitação, de acordo com a reportagem, foi protocolada nesta segunda-feira, após o Tribunal Regional Federal da 1ª Região ter negado requerimento semelhante na semana anterior.