Defesa de Vorcaro recorre ao STJ para tentar libertar banqueiro

247 - A equipe jurídica do empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, entrou com um pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para tentar reverter a prisão preventiva decretada contra ele. O banqueiro foi detido após ser apontado como alvo de uma investigação que apura supostas fraudes na negociação de títulos de crédito.

No segundo parágrafo, como exige o crédito à fonte original, o Broadcast divulgou que o recurso ao STJ foi apresentado na segunda-feira (24), depois de a desembargadora Solange Salgado da Silva, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), ter rejeitado um pedido anterior da defesa.

Vorcaro permanece preso desde a terça-feira (18), quando teve a detenção mantida durante audiência de custódia. Ele havia sido abordado por um policial federal à paisana no raio-x do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na segunda-feira (17), quando tentava deixar o país. De acordo com seus advogados, a viagem teria como destino Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para a finalização de um negócio.

A detenção está relacionada à Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal, que investiga possíveis crimes contra o sistema financeiro cometidos por Vorcaro e outros executivos do Banco Master. As suspeitas envolvem a venda de títulos de crédito falsos, prática que teria ocorrido no contexto da tentativa de venda da instituição ao Banco de Brasília (BRB).

Com a negativa no TRF-1, a defesa busca agora reverter a prisão no STJ, argumentando que não há elementos que justifiquem a manutenção da custódia preventiva enquanto as investigações seguem em curso.