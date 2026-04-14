Vorcaro movimentou R$ 18,1 bilhões em contas próprias em dez anos, diz Receita

247 - A movimentação financeira de R$ 18,1 bilhões em contas vinculadas ao banqueiro Vorcaro ao longo de dez anos foi detalhada pela Receita Federal, com base em dados da e-financeira, sistema que reúne informações sobre contas bancárias, investimentos e consórcios. Os registros indicam que a maior parte dos recursos teve origem em terceiros e revelam a estrutura de operações envolvendo instituições financeiras e fundos de investimento.

Segundo o levantamento, R$ 11,5 bilhões — o equivalente a 64% do total — correspondem a valores transferidos por terceiros para contas de titularidade de Vorcaro, enquanto R$ 6,6 bilhões referem-se a movimentações entre contas do próprio banqueiro.

No detalhamento das operações, as contas correntes registraram entradas de R$ 9,1 bilhões no período analisado, sendo R$ 6,2 bilhões provenientes de terceiros. Já as saídas totalizaram R$ 9 bilhões, dos quais R$ 5,3 bilhões também tiveram como destino terceiros.

Entre as instituições financeiras utilizadas, o banco Master aparece como o principal canal das movimentações, concentrando R$ 12,3 bilhões. Na sequência, surgem o Bradesco, com R$ 2,4 bilhões, e o BTG, com R$ 1,7 bilhão.

Parte significativa das transações esteve associada a fundos de investimento nos quais Vorcaro mantinha aplicações. Ao longo do período, foram destinados R$ 2,6 bilhões a esses fundos, além de retiradas que somaram R$ 362 milhões.

O principal destino dos recursos foi o fundo Hans II FIP MULT, administrado pela Reag Trust, integrante do grupo Reag. O fundo é comandado por João Mansur, que é investigado sob suspeita de envolvimento em operações de lavagem de dinheiro associadas a Vorcaro e à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Classificado como um fundo de investimento em participações (FIP) multiestratégia, o Hans II reúne um número limitado de cotistas — 28 ao todo, incluindo Vorcaro — e permite a aplicação integral dos recursos em ativos no exterior. De acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), o patrimônio líquido do fundo era de R$ 3,6 bilhões em 31 de dezembro de 2025.

A estrutura de investimentos seguia uma cadeia de aplicações. O Hans II direcionava recursos ao FIP Jaya, que, por sua vez, investia no fundo Jade. Este último concentrava aportes principalmente em ações da Golden Green Participações, empresa ligada à família Vorcaro e voltada ao mercado de crédito de carbono.

Reportagem do Valor Investe apontou que, em fevereiro, o fundo Jade revisou o valor investido na Golden Green, reduzindo-o de R$ 14,3 bilhões para zero. A mudança ocorreu após revelações de que, mesmo cientes de inconsistências nos ativos, gestores e a Reag mantiveram a avaliação patrimonial elevada ao longo de 2025.

O ajuste provocou um efeito em cadeia nos demais fundos. Como consequência, o patrimônio do Hans II sofreu uma queda expressiva, passando de R$ 3,6 bilhões para R$ 83 milhões.