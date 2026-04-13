Delação de Vorcaro pressiona bastidores e preocupa entorno da campanha de JHC

247 - A possível delação de Daniel Vorcaro pressiona os bastidores políticose tem levado preocupação ao entorno da campanha de João Henrique Caldas, o JHC (PSDB), por levantar dúvidas sobre investimentos de R$ 117 milhões ligados ao Banco Master, ampliando a tensão em torno da gestão do ex-prefeito de Maceió e de seus desdobramentos no cenário eleitoral.

Interlocutores próximos avaliam que uma eventual colaboração premiada do empresário pode representar um ponto de inflexão em investigações conduzidas pela Polícia Federal PF) envolvendo decisões da administração municipal.

O foco das preocupações está em uma operação realizada durante o período em que JHC esteve à frente da prefeitura, quando cerca de R$ 117 milhões do instituto de previdência municipal foram direcionados a ativos vinculados ao Banco Master. Embora a medida esteja inserida no campo técnico da gestão financeira, o contexto posterior passou a gerar questionamentos.

A apreensão decorre do alcance que delações premiadas costumam ter. Esse tipo de instrumento não se limita aos elementos já formalizados em processos, podendo ampliar o escopo das apurações, agregar novas informações e estabelecer conexões antes não evidentes.

Fora do comando da prefeitura e em fase de pré-campanha ao governo de Alagoas, JHC reconhece, em conversas reservadas, a possibilidade de uma crise com repercussão nacional. O impacto potencial recai diretamente sobre a imagem construída ao longo de sua trajetória política.

Nos bastidores, aliados adotam cautela e evitam tratar do tema publicamente. A estratégia é evitar antecipar desgaste em um cenário ainda indefinido, no qual não há, até o momento, acusação formal direta contra o ex-prefeito.

Mesmo assim, o ambiente político é considerado sensível. Em período pré-eleitoral, temas que envolvem recursos públicos, fundos de previdência e investigações federais tendem a ganhar peso e repercussão.