Vorcaro ofereceu dinheiro que não é mais dele em proposta de delação

247 - O ex-banqueiro Daniel Vorcaro teve sua segunda proposta de acordo de delação premiada rejeitada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), em sintonia com o entendimento da Polícia Federal (PF). Segundo informações publicadas pela CNN Brasil, os investigadores consideraram insuficientes os termos apresentados pelo ex-controlador do Banco Master para avançar nas negociações de colaboração.

Vorcaro ofereceu como forma de ressarcimento ativos que, na avaliação dos investigadores, já não estariam mais sob seu controle direto. Entre os bens mencionados na proposta estão precatórios que pertenciam ao Banco Master e que atualmente se encontram sob a administração do liquidante responsável pela instituição financeira.

Embora esses recursos possam eventualmente ser liberados, a utilização dos valores dependeria da conclusão de processos judiciais ainda em andamento. Para integrantes das investigações, a oferta não atende à expectativa de recuperação de patrimônio relacionada ao caso.

A avaliação de pessoas que acompanham as apurações é que, mesmo considerando todos os ativos incluídos por Vorcaro na proposta, os valores estariam longe de compensar o prejuízo estimado pelas autoridades. Os cálculos dos investigadores levam em conta impactos envolvendo o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), o Banco Regional de Brasília (BRB) e regimes de previdência estaduais e municipais.

Segundo essa estimativa, o rombo atribuído ao ex-banqueiro alcançaria cerca de R$ 60 bilhões. Diante desse cenário, a PGR acompanhou o posicionamento da Polícia Federal e rejeitou a proposta de colaboração.