Vorcaro organizou evento restrito com políticos em Lisboa: 'não entra nem o papa'

247 - A Polícia Federal (PF) analisou mensagens atribuídas ao empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, que detalham a organização de um encontro reservado em Lisboa, em 2024, com a presença de políticos e empresários. Segundo a Folha de São Paulo, as informações fazem parte do material encaminhado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do Caso Master na Corte.

As conversas mostram a preocupação de Vorcaro com o sigilo e a segurança do evento. Em uma das mensagens examinadas pelos investigadores, o empresário afirmou que apenas pessoas previamente autorizadas poderiam ter acesso ao local. "Pode ser o papa que não pode entrar ninguém que não esteja na lista", disse Vorcaro a um auxiliar responsável pela organização do encontro, de acordo com a PF.

Segurança e controle de acesso

Segundo o conteúdo analisado pela PF, Vorcaro orientou sua equipe a reforçar o esquema de segurança e a garantir que áreas próximas ao local também permanecessem sob controle para evitar a presença de pessoas não autorizadas.

"Preciso muito que você dê uma atenção na questão de segurança. Cidade está lotada, eu tive lá no lugar agora. Tive uma reunião lá no clube. Tem que ter certeza que o lugar em frente ao restaurante também esteja privatizado porque senão dá para ver tudo lá dentro", diz Vorcaro no áudio.

Políticos foram citados como convidados

Em uma troca de mensagens, um auxiliar perguntou a Vorcaro se já existia uma "lista de homens" confirmados para o encontro. Em resposta, o empresário citou o senador e ex-ministro Ciro Nogueira (PP-PI), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), o ex-ministro Fábio Faria, o líder do PP na Câmara, deputado Dr. Luizinho (PP-RJ), e o empresário Bruno Ferrari. De acordo com as mensagens, outros convidados ainda seriam definidos posteriormente.

Hospedagem em Lisboa

Segundo a reportagem, Vorcaro também teria custeado a hospedagem de Ciro Nogueira e Hugo Motta na capital portuguesa. Uma mensagem enviada em 18 de junho de 2024 mostra o empresário solicitando reservas em Lisboa entre os dias 24 e 30 daquele mês. Além de sua acomodação, ele pediu dois quartos adicionais destinados a "Ciro e Hugo".

O período coincidiu com a realização de outros eventos relevantes em Lisboa, entre eles o Fórum Jurídico de Lisboa, conhecido nos bastidores políticos como "Gilmarpalooza", por ter o ministro Gilmar Mendes, do STF, entre seus principais organizadores.

Reações dos citados

Procurados pela reportagem, Ciro Nogueira e Hugo Motta não se manifestaram sobre o conteúdo das mensagens até a publicação da reportagem. Dr. Luizinho também não havia respondido aos questionamentos feitos pelo jornal. Fábio Faria, por sua vez, declarou que não esteve em Lisboa durante o ano de 2024.

As mensagens vieram à tona durante investigações conduzidas pela Polícia Federal. Em maio deste ano, agentes cumpriram mandado de busca e apreensão em endereços ligados a Ciro Nogueira no âmbito de uma fase da Operação Compliance Zero. Na ocasião, o senador e presidente nacional do PP negou ter cometido qualquer irregularidade.