PF encontra prova de acesso ilegal a sistema da corporação na casa do pai de Vorcaro

247 - A Polícia Federal (PF) encontrou um novo elemento considerado relevante nas investigações da Operação Compliance Zero. Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão na residência de Henrique Moura Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, agentes localizaram uma impressão de tela do sistema Sinapse, plataforma de inteligência de uso exclusivo da corporação.

Segundo a coluna da jornalista Andreia Sadi, no G1, documentos da investigação apontam que o apreendido continha uma consulta detalhada com dados pessoais de Augusto Conte, ex-sócio de Daniel Vorcaro.

Documento reforça suspeita de infiltração

Para os investigadores, a posse de um registro físico extraído de um sistema interno e restrito da Polícia Federal fortalece a suspeita de que integrantes do grupo investigado contavam com apoio de pessoas com acesso privilegiado dentro da corporação.

A descoberta foi formalizada em ofício encaminhado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). O documento apresenta uma análise preliminar dos materiais recolhidos durante a sexta fase da Operação Compliance Zero.

Segundo o relatório, a apreensão reforça a linha investigativa de que Henrique Vorcaro teria contado com a colaboração de servidores dispostos a acessar, de forma irregular, sistemas internos da Polícia Federal para atender interesses particulares.

Relatório foi enviado ao STF

O documento enviado ao STF afirma que a apreensão “corrobora a hipótese (...) de que HENRIQUE VORCARO dispunha a seu favor, no âmbito da Polícia Federal, de servidor(es) que se encontrava(m) disposto(s) a acessar, de maneira ilícita, os sistemas internos da corporação, a fim de atender seus interesses pessoais”.

De acordo com a investigação, essas pessoas teriam realizado consultas sobre indivíduos considerados estratégicos para os investigados. Os policiais apuram se informações sigilosas foram obtidas de forma clandestina para beneficiar interesses da organização sob investigação.

As investigações também apontam para a atuação de uma estrutura que, segundo a Polícia Federal, seria liderada pela família Vorcaro e pelo operador Manoel Mendes Rodrigues.