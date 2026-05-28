Vorcaro quer retomar controle do Banco Master em acordo de delação

247 - O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso desde o avanço das investigações envolvendo o Banco Master, tenta reassumir o controle da instituição financeira no âmbito das negociações de um acordo de delação premiada.

Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, a proposta apresentada por Vorcaro prevê que ele volte a administrar a liquidação do Banco Master para coordenar a venda de ativos, quitar dívidas e eventualmente ficar com eventual saldo remanescente após o encerramento do processo.

Plano prevê mudança no modelo de liquidação

De acordo com a reportagem, a proposta envolve transformar a atual liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada pelo Banco Central em novembro do ano passado, em uma liquidação ordinária.

Na liquidação extrajudicial, o Banco Central afasta os administradores da instituição e nomeia um interventor para vender ativos e administrar o pagamento de credores. Já no modelo ordinário, os próprios sócios apresentam um plano para resolver a crise financeira da empresa.

Mesmo com a mudança, o Banco Master não voltaria a operar normalmente. A intenção de Vorcaro seria apenas reassumir o controle da administração da liquidação da instituição após eventual homologação do acordo de colaboração premiada.

FGC já desembolsou mais de R$ 35 bilhões

Autoridades ouvidas pela reportagem demonstraram surpresa com a proposta apresentada pelo ex-banqueiro. integrantes do governo federal e investigadores consideraram a iniciativa uma tentativa ousada de recuperar influência sobre o processo de liquidação.

Um dos fatores que explicam a reação é o fato de o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) já ter desembolsado mais de R$ 35 bilhões para cobrir obrigações do Banco Master junto a credores.

Na avaliação de autoridades que acompanham o caso, a redução do passivo da instituição poderia abrir espaço para eventual sobra de recursos após a liquidação, beneficiando os antigos controladores do banco.

PF e PGR endurecem negociações

A Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Polícia Federal endureceram as negociações com Daniel Vorcaro nos últimos dias, sinalizando resistência à proposta apresentada pelo ex-banqueiro. A defesa de Daniel Vorcaro não respondeu aos questionamentos sobre op caso.

BRB recebeu apoio bilionário

Nesta quinta-feira (28), o governo do Distrito Federal e a União fecharam um acordo para viabilizar um empréstimo de R$ 6,5 bilhões do Fundo Garantidor de Crédito ao Banco Regional de Brasília (BRB). O BRB foi uma das instituições afetadas pelas fraudes relacionadas ao Banco Master.