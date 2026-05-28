"'Os Bolsonaros' estavam se financiando com Vorcaro para dar golpe no Brasil", afirma Gleisi

247 - A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) afirmou, em postagem publicada nesta quinta-feira (28), que “os Bolsonaros” estariam se financiando com o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, para “dar golpe no Brasil”.

Na postagem, Gleisi disse que a situação da família Bolsonaro “piora cada vez mais” e citou o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro como parte da articulação que envolvia o envio de recursos aos Estados Unidos para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro (PL), chamado "Dark Horse". “Estavam se financiando com Vorcaro para dar golpe no Brasil. O conspirador Eduardo Bolsonaro aparece pedindo a Vorcaro para apressar o envio do máximo de recursos para os EUA para financiar o filme do pai”, escreveu Gleisi.

A parlamentar também afirmou que Eduardo teria indicado um corretor de imóveis para participar das negociações. Segundo ela, esse corretor operaria um fundo que já recebeu parte dos recursos. Gleisi acrescentou que Eduardo Bolsonaro vive em uma mansão de R$ 6 milhões cujo proprietário seria esse mesmo fundo. “Isso tudo precisa ser profundamente investigado, principalmente a máquina de ódio e fake News financiada por essa gente”, declarou a deputada.

A situação dos Bolsonaros piora cada vez mais. Estavam se financiando com Vorcaro pra dar golpe no Brasil. O conspirador Eduardo Bolsonaro, aparece pedindo a Vorcaro para apressar o envio do máximo de recursos para os EUA pra financiar o filme do pai. E indica um corretor de… May 28, 2026

Mansão no Texas e suspeitas sobre o padrão de vida

O caso ganhou novo destaque após o Intercept Brasil localizar o endereço onde Eduardo Bolsonaro vive em Southlake, no Texas, uma das áreas mais ricas dos Estados Unidos. A reportagem foi até o imóvel e foi recebida por Heloísa Bolsonaro, esposa de Eduardo, que confirmou que a família morava no local, mas recusou entrevista.

A casa é avaliada em cerca de R$ 6 milhões e, segundo anúncios imobiliários ativos até fevereiro deste ano, já foi oferecida para aluguel por aproximadamente R$ 30 mil mensais. O imóvel foi descrito em anúncios como uma residência que oferece “uma vida de resort”.

O padrão da casa levantou novas dúvidas sobre como Eduardo Bolsonaro se mantém nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025, especialmente porque ele está com bens bloqueados pela Justiça brasileira. Publicamente, ele afirma morar de aluguel e diz enfrentar dificuldades para pagar contas.

PF investiga possível financiamento por Vorcaro

A Polícia Federal investiga se Eduardo Bolsonaro foi bancado com dinheiro de Daniel Vorcaro. O banqueiro é citado no contexto das suspeitas mencionadas por Gleisi e das apurações sobre possíveis repasses ao exterior.

Na última prestação de contas apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral antes das eleições de 2022, Eduardo Bolsonaro declarou patrimônio de R$ 1,76 milhão. Desse total, R$ 1 milhão correspondia a um imóvel financiado, R$ 160 mil a um imóvel quitado e R$ 600 mil a depósitos bancários que, segundo ele, vieram da venda de um curso online.

Em vídeo publicado no Instagram em 17 de maio, Eduardo negou ser dono de outra casa nos Estados Unidos, localizada em Arlington, que havia sido mencionada em reportagens da imprensa brasileira. Ele também afirmou morar “de aluguel” e disse ter dificuldade para “honrar as parcelas” de um imóvel financiado no Brasil.

No mesmo dia, em uma live com Paulo Figueiredo, Eduardo afirmou que se mantém nos Estados Unidos com “renda passiva” e citou ter recebido R$ 2 milhões em uma campanha feita por Jair Bolsonaro. O ex-presidente revelou, em junho de 2025, ter feito uma transferência via Pix nesse valor.

Eduardo Bolsonaro não explicou na transmissão a existência de outras fontes de renda ou repasses, nem esclareceu por que não conseguiria pagar as prestações do imóvel financiado no Brasil após ter recebido R$ 2 milhões.