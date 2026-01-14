Vorcaro tinha 3 planos de voo diferentes antes de prisão

247 - A Polícia Federal apurou que Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, mantinha ao menos três planos de voo diferentes antes de ser preso na noite de 17 de novembro do ano passado, quando se preparava para deixar o Brasil. Para os investigadores, a existência de rotas alternativas reforça a suspeita de tentativa de fuga, contrariando a versão apresentada pela defesa de que a viagem teria como objetivo uma negociação empresarial no exterior.

Os investigadores avaliam que os diferentes trajetos desmontam a tese de que Vorcaro seguiria apenas para Dubai, onde pretendia fechar a venda do Banco Master a um grupo de investidores árabes em parceria com o Grupo Fictor.

De acordo com a investigação, Vorcaro vinha sendo monitorado pela PF antes da prisão. Nesse período, surgiram indícios de que um helicóptero teria sido utilizado para dificultar o rastreamento e despistar um eventual acompanhamento policial. A avaliação interna da corporação é que esses elementos corroboram a acusação de tentativa de evasão do país.

Procurada, a defesa do ex-banqueiro classificou como especulativas as informações sobre fuga. Em nota enviada à Folha de São Paulo, os advogados afirmaram: "Na verdade, [ele] buscava –e continuará buscando– soluções de mercado hígidas para o conglomerado Master, com boa-fé, transparência e deferência ao regulador". Segundo a defesa, o Banco Central teria sido informado previamente sobre negociações em andamento para a venda das instituições do grupo.

Ainda conforme os advogados, Vorcaro comunicou ao Banco Central que, no próprio dia 17 de novembro, seria anunciada a venda do banco à empresa Fictor. Apesar disso, a defesa não respondeu aos questionamentos sobre a existência de diferentes planos de voo identificados pela Polícia Federal.

Após a prisão, Vorcaro passou a sustentar que o Banco Central deveria ter analisado a proposta da Fictor antes de decretar a liquidação do Banco Master. No entanto, poucas horas depois do anúncio da medida, uma reportagem já indicava que investigadores viam a proposta de compra como uma possível simulação para facilitar a saída do banqueiro do país.

Naquele mesmo dia, a ordem de prisão foi assinada às 15h, enquanto a Fictor divulgava publicamente a intenção de adquirir o Master em consórcio com investidores dos Emirados Árabes Unidos. Para os investigadores, houve vazamento tanto da ordem de prisão quanto da decisão do Banco Central de liquidar o banco, o que teria levado Vorcaro a acelerar a divulgação da negociação como justificativa para viajar ao exterior.

Um comunicado divulgado pela Fictor na última segunda-feira (12) reforçou, na avaliação de autoridades que acompanham o caso, as suspeitas levantadas pela PF. No texto, a empresa admitiu dificuldades de liquidez para honrar compromissos financeiros e afirmou que pretende regularizar a situação até 12 de fevereiro de 2026. Para os investigadores, esse cenário indicaria que a empresa não teria condições reais de adquirir o Banco Master no momento em que a proposta foi anunciada.

A decisão de liquidar o banco foi tomada em reunião da diretoria do Banco Central realizada também no dia 17 de novembro. A defesa de Vorcaro insiste que não houve tentativa de fuga e afirma que a viagem tinha como destino final Dubai, com parada técnica em Malta. O jato particular que seria utilizado já estaria programado com esse itinerário.

Antes da prisão, Vorcaro chegou a participar de uma reunião virtual com o diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, argumento usado pelos advogados para afastar a hipótese de risco iminente de fuga. Mesmo assim, integrantes da Polícia Federal avaliam que já existem provas consistentes sobre a atuação dos investigados e que essa fase da apuração pode ser concluída após os depoimentos previstos para o fim de janeiro e o início de fevereiro.