Zambelli apanha na cadeia e muda de cela

247 - A ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que está presa na Itália, foi transferida de cela após sofrer agressões de outras detentas, informou o site Metrópoles nesta sexta-feira (26). De acordo com a reportagem, os episódios de violência ocorreram antes do mês de setembro, e Zambelli teria sido atacada ao menos três vezes por colegas de prisão.

Segundo os advogados de Zambelli, ela chegou a reclamar das agressões, mas o presídio italiano nada fez, apenas alegando que a rotatividade no local era muito elevada.

A Câmara dos Deputados informou no último dia 14 que a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) renunciou ao mandato. A saída ocorreu dois dias após o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmar a cassação imediata de seu mandato. Em julho deste ano, Zambelli foi presa em Roma, Itália, onde tentava evitar o cumprimento de um mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. Detentora de dupla cidadania, a ex-parlamentar deixou o Brasil em busca de asilo político em território italiano após ser condenada pelo STF a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2023.