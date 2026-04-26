Zema anuncia plano de destruição nacional, com privatização do BB e da Petrobras

247 - O pré-candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) declarou que pretende implementar um amplo programa de privatizações caso vença as eleições, incluindo a venda da Petrobras e do Banco do Brasil. A proposta faz parte de um plano econômico que prevê redução do tamanho do Estado, corte de despesas públicas e diminuição da dívida nacional, com maior participação da iniciativa privada na economia.

As declarações foram divulgadas em vídeo publicado nas redes sociais. No material, Zema apresenta o que chama de “plano implacável” para reorganizar as contas públicas.

No vídeo, o ex-governador de Minas Gerais critica a política fiscal do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmando que há desequilíbrio entre receitas e despesas. “Meu plano para fazer o Brasil prosperar é implacável. E ele começa dizendo a você a verdade: o governo Lula gasta mais do que arrecada. Para fechar a conta ele pega muito dinheiro emprestado, e isso cria uma dívida que cresce sem parar”, disse.

Zema também argumenta que o aumento da dívida pública está ligado ao pagamento de juros elevados. Segundo ele, o governo atual paga “juros de agiota” e mantém gastos considerados excessivos. Como alternativa, defende uma política de austeridade combinada com privatizações e estímulo à poupança.

Entre as medidas anunciadas, o pré-candidato foi direto ao mencionar a venda das principais estatais do país. “Eu vou privatizar a Petrobras. Eu vou privatizar o Banco do Brasil. E vou passar a faca nos super salários, mordomias e esquemas que sustentam os intocáveis de Brasília”, afirmou.

O plano apresentado não se limita às duas instituições. Zema indicou que pretende ampliar o processo para outras empresas públicas e participações do governo em companhias privadas. “Vamos vender também as estatais que só dão prejuízo, como os Correios. E participações do governo em empresas privadas também”, completou.

Ao final do vídeo, Zema copia o bordão do ex-candidato presidencial Enéas Carneiro: : “Meu nome é Zema!”