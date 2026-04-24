Zema intensifica ataques ao STF

247 - A pré-campanha presidencial de Romeu Zema (Novo) decidiu intensificar as críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e aposta que a reação do ministro Gilmar Mendes pode gerar dividendos políticos. A estratégia envolve ampliar ataques à Corte, reforçar o discurso contra ministros e explorar a ofensiva judicial como elemento central da narrativa eleitoral.

Segundo informações da coluna Painel, da Folha de S.Paulo, Zema pretende dobrar a aposta contra Gilmar Mendes e outros integrantes do STF, a quem tem se referido como “intocáveis”. A movimentação ocorre após o ministro acionar a Procuradoria-Geral da República (PGR) para incluir o ex-governador de Minas Gerais no inquérito das fake news.

O embate ganhou força depois da divulgação de vídeos em que Zema aponta supostos acordos entre ministros do STF, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Congresso Nacional, no contexto do caso Master. A reação de Gilmar Mendes foi interpretada por aliados do pré-candidato como um fator positivo para sua campanha.

Entre integrantes do entorno político de Zema, a ofensiva do ministro é vista como um reforço ao perfil “antissistema” que o ex-governador busca consolidar. A avaliação é de que a eventual inclusão no inquérito das fake news pode fortalecer o discurso de que o Judiciário estaria atuando como um poder político.

A estratégia também mira a disputa dentro do campo da direita. Zema tenta se posicionar como o principal crítico do STF, superando outros nomes como Flávio Bolsonaro (PL) e Ronaldo Caiado (PSD). Para isso, a campanha planeja manter a produção e divulgação de conteúdos críticos aos ministros, especialmente nas redes sociais.

Aliados consideram improvável que medidas mais duras sejam adotadas contra o pré-candidato, como a retirada de conteúdos do ar ou operações de busca e apreensão. Na avaliação desse grupo, ações desse tipo poderiam gerar questionamentos internos e internacionais sobre a estabilidade democrática do país.

O tom de confronto tem sido replicado em eventos públicos. Durante o lançamento da pré-candidatura de Kiko Caputo ao governo do Distrito Federal, com a presença de Zema, integrantes do Novo intensificaram as críticas à Suprema Corte. A orientação da campanha é ampliar esse tipo de abordagem também no ambiente digital, consolidando a estratégia de enfrentamento como eixo central da pré-campanha.