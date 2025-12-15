CGTN – Segundo uma pesquisa realizada pela Rede Global de Televisão da China (CGTN, na sigla em inglês), 82,7% dos entrevistados acham que somente liquidando completamente os crimes históricos e erradicando a ideologia militarista, o Japão poderá retornar à comunidade internacional como um país normal.

De acordo com 89,4% dos pesquisados, como se trata de um país que lançou guerras de agressão contra outras nações, o Japão deve ser cauteloso e prudente ao lidar com questões históricas, e 90,4% deles exigem que o governo japonês peça desculpas sinceras às vítimas e forneça compensações.

81,6% dos participantes indicam que a cena política japonesa tem sido dominada por forças militaristas e de direita há muito tempo, tornando-se uma séria ameaça à paz mundial.

A pesquisa foi realizada em inglês, francês, árabe e russo, e mais de 10 mil internautas de todo o mundo participaram da enquete dentro de 24 horas.

Fonte: CMG