Acadêmico estadunidense exalta desenvolvimento pacífico da China

CGTN – Durante a Palestra Memorial Anual dos Fundadores da Universidade da África do Sul de 2025, o economista estadunidense Jeffrey Sachs elogiou o desenvolvimento pacífico da China e teceu críticas agudas ao estilo imperialista beligerante do Ocidente.

Sachs afirmou que a China é um país com uma civilização milenar pungente, que manteve a unidade por mais de dois mil anos, demonstrando uma capacidade de governança excepcional. Ele ressaltou que, na história europeia, as nações guerreavam entre si quase todos os anos, enquanto a China permaneceu pacífica e estável durante a maior parte do tempo, raramente atacando países vizinhos, o que a torna a "grande potência menos ameaçadora".

O acadêmico disse que os Estados Unidos se comportam como o "chefe do mundo" em todas as situações, frequentemente dando ordens a outras nações soberanas. O poder global está passando por um realinhamento, e algumas potências imperialistas têm dificuldade em aceitar essa mudança. Como a força dos EUA vem diminuindo gradualmente, eles recorrem a tarifas e outras medidas para pressionar os diversos países.

Sachs apontou que a China se desenvolveu rapidamente nas últimas décadas, abrangente, ampliando drasticamente sua força nacional e superando os EUA em vários campos industriais e tecnológicos. Ele enfatizou que o mundo não está dividido, mas sim que os EUA escolheram o autoisolamento. Sachs também pediu que os países fortalecessem a solidariedade para promover a realização de uma ordem internacional mais inclusiva.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Mariana Yante

Fonte: CMG