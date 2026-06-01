Aleksandar Vucic diz que espera aprofundar amizade inabalável entre China e Sérvia

CGTN – Em 24 de maio de 2026, o presidente sérvio, Aleksandar Vucic, iniciou sua primeira visita de Estado à China desde que assumiu o cargo. Em uma entrevista exclusiva concedida ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), ele descreveu essa visita como a mais importante de sua carreira política.

Durante a visita, Vucic recebeu a Medalha da Amizade da China. Ele admitiu que ficou profundamente tocado, assim como sua família. Vucic afirmou, de maneira franca, que essa honra não é apenas uma alegria pessoal, mas também traz uma grande responsabilidade de aprofundar a amizade entre os dois países. Ele afirmou que continuará promovendo a construção de uma comunidade China-Sérvia com futuro compartilhado na nova era e aprofundando a cooperação pragmática bilateral em todos os campos e níveis.

Aleksandar Vucic acredita que a China é a âncora da estabilidade mundial e serve de exemplo para o desenvolvimento global. O presidente sérvio elogiou muito a governança pragmática em prol do povo promovida pelo presidente chinês, Xi Jinping.

Durante a visita à China, os dois países alcançaram múltiplos consensos de cooperação, com foco em campos de alta tecnologia como novas forças produtivas de qualidade, inteligência artificial, robótica, automóveis e saúde, abrindo um novo capítulo de colaboração.

Vucic ressaltou que adere firmemente ao princípio de “Uma Só China” e reiterou que a questão de Taiwan é um assunto interno da China. Ele enalteceu a amizade inabalável e conquistas frutíferas da cooperação entre os dois países, convidando cidadãos chineses a visitar a Sérvia e disse que espera que os dois países continuem com o aprofundamento da cooperação cultural e pragmática.

Fonte: CMG