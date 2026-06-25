Ambiente de negócios da China recebe elogios de participantes da CISCE

CGTN – A Exposição Internacional de Cadeias de Suprimentos da China (CISCE, na sigla em inglês) está sendo realizada em Beijing. Durante o evento, executivos de multinacionais e representantes de câmaras de comércio internacionais elogiaram o ambiente de negócios do país.

O diretor executivo da TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd., Lutz Frankholz, destacou que a empresa planejava construir um laboratório de grande porte que exigia instalações específicas. Segundo ele, o governo local auxiliou ativamente na busca por um local adequado e mobilizou diversos recursos para viabilizar a implementação do projeto.

No dia de abertura da CISCE, foi lançado o “Plano de Ação para Consolidar e Otimizar a Utilização de Capital Estrangeiro”. Segundo informações divulgadas durante o evento, muitas das medidas incluídas no documento tiveram origem em sugestões apresentadas por empresas de capital estrangeiro nas reuniões mensais de diálogo promovidas pelo Ministério do Comércio da China.

A vice-presidente sênior e presidente da Grande China da empresa norueguesa Novo Nordisk, Yan Cai, afirmou que os governos em todos os níveis da China apoiam e acolhem fortemente o investimento estrangeiro. Ela destacou que os três pedidos mais complexos apresentados pela empresa nos últimos anos foram atendidos.

De acordo com estatísticas preliminares, mais de 8 mil empresas estrangeiras ampliaram seus investimentos na China em 2025, registrando crescimento anual superior a 10%.

O vice-presidente e gerente-geral da Honeywell na China, Sun Jianneng, afirmou que a empresa tem percebido claramente o avanço contínuo da política de abertura do país, que evoluiu do foco no fluxo de fatores de produção para uma abordagem institucional. Segundo ele, isso aumentou a transparência e reforçou a confiança das empresas estrangeiras no ambiente de negócios chinês.

Fonte: CMG