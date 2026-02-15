Ampliação: Artigo de Xi sobre tarefas-chave do atual trabalho econômico da China será publicado

CGTN – Um artigo de Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), sobre as tarefas-chave do atual trabalho econômico do país será publicado na segunda-feira.

O artigo de Xi, também presidente chinês e presidente da Comissão Militar Central, será publicado na quarta edição deste ano da Revista Qiushi, uma revista emblemática do Comitê Central do PCCh

Com base em um discurso proferido por Xi na Conferência Central de Trabalho Econômico em dezembro passado, o artigo destaca que a demanda doméstica continuará sendo um foco na construção de um mercado interno robusto.

Será essencial fortalecer o desenvolvimento impulsionado pela inovação para acelerar o cultivo de novos motores de crescimento, afirma o artigo.

O artigo sublinha a necessidade de aprofundar a reforma para aumentar o ímpeto e a vitalidade do desenvolvimento de alta qualidade, e a necessidade de continuar a abertura para promover a cooperação ganha-ganha em diversas áreas.

A coordenação no desenvolvimento deve ser promovida para facilitar o desenvolvimento urbano-rural integrado e a sinergia regional, e esforços devem ser feitos para promover uma transformação verde abrangente, tendo como metas o pico de emissões de carbono e a neutralidade de carbono, segundo o artigo.

Também enfatiza a priorização da melhoria dos meios de subsistência das pessoas e a gestão ativa e prudente dos riscos em áreas-chave.

Fonte: Agência Xinhua