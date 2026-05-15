Ampliação: Xi Jinping oferece banquete de boas-vindas a Donald Trump

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, ofereceu um banquete de boas-vindas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em visita de Estado ao país asiático, na noite desta quinta-feira (14), no Grande Salão do Povo, em Beijing.

No discurso proferido, Xi observou que este ano marca o início do 15º Plano Quinquenal da China e que mais de 1,4 bilhão de chineses, apoiando-se na sólida base de mais de 5.000 anos da civilização chinesa, estão promovendo de forma abrangente a modernização chinesa por meio de um desenvolvimento de alta qualidade

Segundo o líder chinês, este ano também marca o 250º aniversário da independência dos EUA, e mais de 300 milhões de americanos estão revivendo o espírito patriótico, inovador e pioneiro, impulsionando o desenvolvimento do país em uma nova jornada.

“A China e os EUA têm ambos grandes povos. A concretização da grande revitalização da nação chinesa e a iniciativa de “Tornar a América Grande Novamente” podem perfeitamente coexistir sem contradição, complementando-se mutuamente e trazendo benefícios para o mundo”, indicou o presidente chinês.

Segundo Xi, sob as novas circunstâncias, ele e o presidente Trump já se reuniram e conversaram por telefone em várias ocasiões, promovendo a estabilidade geral das relações sino-estadunidenses. Os dois líderes também concordaram que estas correspondem às relações bilaterais de maior importância no mundo atual e que só podem ser melhoradas, não prejudicadas.

Xi destacou que a capacidade de alcançar o respeito mútuo, a coexistência pacífica e a cooperação mutuamente benéfica é a chave para o desenvolvimento estável do relacionamento China-EUA, que carrega o bem-estar de mais de 1,7 bilhão de pessoas dos dois países e diz respeito aos interesses de mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Por causa disso, os dois países devem assumir, juntos, essa importante responsabilidade histórica e conduzir o gigantesco barco das relações bilaterais para que navegue de forma estável pela rota correta.

Trump expressou, em seu discurso, sua profunda gratidão ao presidente Xi Jinping pela calorosa recepção durante sua visita à China. “Hoje é um dia maravilhoso; esta é uma visita importante, e ambas as partes mantiveram um diálogo positivo e construtivo”, disse ele.

O líder estadunidense indicou que os povos dos Estados Unidos e da China se apreciam e se respeitam mutuamente, e que sua amizade tem raízes profundas e duradouras. “As relações entre os EUA e a China são as mais importantes do mundo, e ambos os países devem fortalecer a cooperação para criar um futuro melhor para o mundo”, enfatizou.

Fonte: CMG