TV 247 logo
    Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247
      Buscar
      HOME > China

      Ampliação: Xi Jinping oferece banquete de boas-vindas a Donald Trump

      Xi destacou que a capacidade de alcançar o respeito mútuo, a coexistência pacífica e a cooperação mutuamente benéfica é a chave para o desenvolvimento

      Ampliação: Xi Jinping oferece banquete de boas-vindas a Donald Trump (Foto: CGTN)
      Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247

      CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, ofereceu um banquete de boas-vindas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em visita de Estado ao país asiático, na noite desta quinta-feira (14), no Grande Salão do Povo, em Beijing.

      No discurso proferido, Xi observou que este ano marca o início do 15º Plano Quinquenal da China e que mais de 1,4 bilhão de chineses, apoiando-se na sólida base de mais de 5.000 anos da civilização chinesa, estão promovendo de forma abrangente a modernização chinesa por meio de um desenvolvimento de alta qualidade  

      Segundo o líder chinês, este ano também marca o 250º aniversário da independência dos EUA, e mais de 300 milhões de americanos estão revivendo o espírito patriótico, inovador e pioneiro, impulsionando o desenvolvimento do país em uma nova jornada. 

      “A China e os EUA têm ambos grandes povos. A concretização da grande revitalização da nação chinesa e a iniciativa de “Tornar a América Grande Novamente” podem perfeitamente coexistir sem contradição, complementando-se mutuamente e trazendo benefícios para o mundo”, indicou o presidente chinês.

      Xi Jinping oferece banquete de boas-vindas a Donald Trump

      Segundo Xi, sob as novas circunstâncias, ele e o presidente Trump já se reuniram e conversaram por telefone em várias ocasiões, promovendo a estabilidade geral das relações sino-estadunidenses. Os dois líderes também concordaram que estas correspondem às relações bilaterais de maior importância no mundo atual e que só podem ser melhoradas, não prejudicadas. 

      Xi destacou que a capacidade de alcançar o respeito mútuo, a coexistência pacífica e a cooperação mutuamente benéfica é a chave para o desenvolvimento estável do relacionamento China-EUA, que carrega o bem-estar de mais de 1,7 bilhão de pessoas dos dois países e diz respeito aos interesses de mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Por causa disso, os dois países devem assumir, juntos, essa importante responsabilidade histórica e conduzir o gigantesco barco das relações bilaterais para que navegue de forma estável pela rota correta. 

      Xi Jinping oferece banquete de boas-vindas a Donald Trump

      Trump expressou, em seu discurso, sua profunda gratidão ao presidente Xi Jinping pela calorosa recepção durante sua visita à China. “Hoje é um dia maravilhoso; esta é uma visita importante, e ambas as partes mantiveram um diálogo positivo e construtivo”, disse ele. 

      O líder estadunidense indicou que os povos dos Estados Unidos e da China se apreciam e se respeitam mutuamente, e que sua amizade tem raízes profundas e duradouras. “As relações entre os EUA e a China são as mais importantes do mundo, e ambos os países devem fortalecer a cooperação para criar um futuro melhor para o mundo”, enfatizou.

      Fonte: CMG

      Tags

      Acompanhe as
      últimas notícias