Ampliação: Xi Jinping reúne-se com o príncipe herdeiro de Brunei

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se nesta terça-feira (12), em Beijing, com Haji Al-Muhtadee Billah, príncipe herdeiro e ministro sênior do Gabinete do Primeiro-Ministro de Brunei, Darussalam.

Xi Jinping apontou que a China e Brunei são vizinhos próximos e que a Rota da Seda Marítima une fortemente os dois países. Segundo ele, a cooperação entre a China e Brunei não apenas traz benefícios concretos aos povos de ambos os países, como também estabelece um modelo de igualdade entre nações grandes e pequenas e de cooperação para benefícios mútuos.

Para promover a cooperação bilateral para um novo patamar, o líder chinês propõe que os dois países devem ser parceiros estratégicos com alto grau de confiança mútua, parceiros de desenvolvimento mutuamente benéficos, parceiros civilizacionais com o entendimento mútuo e parceiros de colaboração na goverança global.

Billah afirmou que a China é um amigo de longa data de Brunei e que a amizade entre os povos dos dois países é profunda. Segundo ele, Brunei segue a política de Uma Só China de maneira firme, e que também deseja, juntamente com a China, promover a visão de construção de uma comunidade com futuro compartilhado firmada pelos chefes de Estado dos dois países, aprofundar a parceria estratégica, manter estreitos contatos de alto nível e fortalecer a cooperação em comércio e investimento, a fim de beneficar os povos de ambos os países.

Fonte: CMG