Artigo de Xi Jinping sobre auto-reforma do PCCh será publicado

CGTN – Um artigo de Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), sobre a implementação dos requisitos para a auto-reforma do Partido será publicado na segunda-feira.

O artigo de Xi Jinping, também presidente chinês e presidente da Comissão Militar Central, será publicado na 23ª edição deste ano da Revista Qiushi, uma revista emblemática do Comitê Central do PCCh.

Fortalecer a autogovernança plena e rigorosa do Partido, começando pela conduta partidária, é uma experiência importante que o Partido adquiriu para sua auto-reforma na nova era, afirma o artigo.

Observando as árduas tarefas na realização da modernização chinesa e o ambiente complexo de governança em frente do Partido, o artigo enfatiza a importância de aumentar a percepção da auto-reforma do Partido, o que melhorará a imagem do Partido e a confiança do público, motivará os membros e funcionários do Partido e garantirá um apoio político robusto para um desenvolvimento de alta qualidade.

O artigo também diz que, para o Partido avançar em sua auto-reforma, é essencial que os membros e funcionários do Partido aumentem a consciência partidária - com foco na consolidação de seus ideais e convicções, lealdade ao Partido e compromisso com o povo, e no aprimoramento de seu caráter moral e integridade.

Além disso, os membros e funcionários do Partido devem ter sempre em mente que todo o poder é concedido pelo povo e deve ser exercido com responsabilidade, afirma o artigo.

Observando que a supervisão rigorosa do cumprimento da disciplina é um instrumento poderoso na auto-reforma do Partido, o artigo enfatiza a importância de reprimir com firmeza as violações da disciplina partidária e da lei com medidas rigorosas.

O artigo também pede aos funcionários de todos os níveis que cumpram resolutamente suas responsabilidades de governança do Partido e promovam efetivamente uma cultura de integridade.

Fonte: Xinhua