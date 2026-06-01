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      Artigo de Xi Jinping sobre desenvolvimento de indústrias futuras será publicado

      O artigo de Xi Jinping, também presidente chinês e presidente da Comissão Militar Central, será publicado na 11ª edição deste ano da Revista Qiushi

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      CGTN – Um artigo de Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), sobre planejamento e desenvolvimento proativos de indústrias futuras será publicado na segunda-feira.

      O artigo de Xi Jinping, também presidente chinês e presidente da Comissão Militar Central, será publicado na 11ª edição deste ano da Revista Qiushi, uma revista emblemática do Comitê Central do PCCh. 

      Fonte: Agência Xinhua

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