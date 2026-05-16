Artigo de Xi Jinping sobre fomento à economia real será publicado

CGTN – Um artigo de Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), sobre o fortalecimento, a otimização e a expansão da economia real será publicado no sábado.

O artigo por Xi, também presidente chinês e presidente da Comissão Militar Central, será publicado na 10ª edição deste ano da Revista Qiushi, uma revista emblemática do Comitê Central do PCCh.

O artigo observou que a China deve manter seu foco de desenvolvimento econômico na economia real, pedindo que se priorize o apoio à economia real em termos de recursos, fatores de produção, políticas e medidas.

O artigo enfatizou que o setor manufatureiro é a base da economia real, incentivando esforços para colocar o desenvolvimento de alta qualidade do setor em uma posição mais proeminente.

A China deve promover ainda mais a integração profunda da inovação científica e tecnológica com a inovação industrial, e acelerar o desenvolvimento da manufatura avançada, afirmou.

Esforços devem ser feitos para construir um sistema industrial modernizado e fortalecer a base da economia real, observou o artigo. Também destacou a importância de fomentar um grupo de novos motores de crescimento, incluindo tecnologia da informação de nova geração, inteligência artificial, biotecnologia, novas energias, novos materiais, equipamentos de ponta e indústria verde durante o período do 15º Plano Quinquenal (2026-2030) da China.

O setor financeiro chinês deve cumprir fielmente seu dever de servir à economia real e promover o desenvolvimento de alta qualidade, segundo o artigo.

Fonte: Xinhua