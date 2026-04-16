Artigo de Xi sobre promoção da leitura será publicado

CGTN – Um artigo de Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), sobre a promoção da leitura em todo o país e a construção de uma sociedade amante dos livros será publicado nesta quinta-feira.

O artigo de Xi, também presidente da China e presidente da Comissão Militar Central, será publicado na oitava edição deste ano da Revista Qiushi, uma revista emblemática do Comitê Central do PCCh.

O artigo é um excerto dos discursos de Xi de março de 2013 a março de 2025.

A leitura pode estimular a percepção intelectual, incutir ideais elevados e nutrir um senso de integridade moral, segundo o artigo.

Os comunistas devem cultivar o hábito de ler clássicos marxistas e compreender seus princípios como parte de suas vidas diárias, diz o artigo.

Os funcionários devem estudar de acordo com as necessidades de seu trabalho, diz o artigo.

O artigo diz que as pessoas devem ler amplamente e escolher bons livros, extraindo sabedoria e nutrição deles. Acrescenta que as pressões do trabalho não devem ser usadas como desculpa para negligenciar o aprendizado, nem o aprendizado deve ser reduzido a uma mera formalidade apenas para exibição.

A leitura digital deve ser combinada com a leitura tradicional, acrescenta o artigo.

O artigo aponta que é necessário construir uma sociedade de aprendizagem onde todas as pessoas se envolvam em aprendizagem ao longo da vida, acrescentando que membros do Partido e funcionários devem assumir a liderança na leitura e na aprendizagem.

Fonte: XINHUA