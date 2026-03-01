TV 247 logo
      Artigo de Xi sobre promoção da tendência de assumir responsabilidades será publicado

      O artigo de Xi, também presidente da China e presidente da Comissão Militar Central, será publicado na quinta edição deste ano da Revista Qiushi

      CGTN – Um artigo de Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), sobre fomentar uma tendência de assumir responsabilidades entre os membros e funcionários do Partido será publicado no domingo.

      O artigo de Xi, também presidente da China e presidente da Comissão Militar Central, será publicado na quinta edição deste ano da Revista Qiushi, uma revista emblemática do Comitê Central do PCCh. 

      Fonte: Xinhua

