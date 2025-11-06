TV 247 logo
      Buscar
      HOME > China

      Atualizado: Xi Jinping e presidente de Fiji trocam felicitações pelos 50 anos de laços diplomáticos

      Xi Jinping lembrou, em sua mensagem, que Fiji foi o primeiro país insular do Pacífico a estabelecer relações diplomáticas com a República Popular da China

      CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente de Fiji, Ratu Naiqama Lalabalavu, enviaram hoje (5) mensagens mútuas de congratulações pelo 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      Xi Jinping lembrou, em sua mensagem, que Fiji foi o primeiro país insular do Pacífico a estabelecer relações diplomáticas com a República Popular da China. Ao longo desse meio século, independentemente das mudanças no cenário internacional, os dois países mantiveram relações pautadas pelo respeito mútuo, igualdade, cooperação de benefício recíproco e apoio à escolha de caminhos de desenvolvimento adequados às suas próprias realidades.

      O presidente chinês ressaltou ainda que, nos últimos anos, as duas nações têm promovido a construção de alta qualidade da Iniciativa Cinturão e Rota, cujos resultados beneficiam ambos os povos e aprofundam ainda a amizade sino-fijiana.

      Xi Jinping destacou que atribui grande importância às relações com Fiji e manifestou disposição em trabalhar junto com o presidente Lalabalavu para reforçar a confiança política mútua, ampliar a cooperação em todos os setores e elevar a parceria estratégica integral China-Fiji a um novo patamar.

      Segundo a mensagem de Lalabalavu, este é um importante marco histórico nas relações bilaterais. Ele expressou confiança de que o desenvolvimento das relações entre Fiji e China se tornará ainda mais profundo, dinâmico e promissor.

      No mesmo dia, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, e o primeiro-ministro de Fiji, Sitiveni Rabuka, também trocaram mensagens de congratulações pela data.

      Fonte: CMG

      Tags