Atualizado: Xi Jinping e presidente de Fiji trocam felicitações pelos 50 anos de laços diplomáticos

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente de Fiji, Ratu Naiqama Lalabalavu, enviaram hoje (5) mensagens mútuas de congratulações pelo 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países.

Xi Jinping lembrou, em sua mensagem, que Fiji foi o primeiro país insular do Pacífico a estabelecer relações diplomáticas com a República Popular da China. Ao longo desse meio século, independentemente das mudanças no cenário internacional, os dois países mantiveram relações pautadas pelo respeito mútuo, igualdade, cooperação de benefício recíproco e apoio à escolha de caminhos de desenvolvimento adequados às suas próprias realidades.

O presidente chinês ressaltou ainda que, nos últimos anos, as duas nações têm promovido a construção de alta qualidade da Iniciativa Cinturão e Rota, cujos resultados beneficiam ambos os povos e aprofundam ainda a amizade sino-fijiana.

Xi Jinping destacou que atribui grande importância às relações com Fiji e manifestou disposição em trabalhar junto com o presidente Lalabalavu para reforçar a confiança política mútua, ampliar a cooperação em todos os setores e elevar a parceria estratégica integral China-Fiji a um novo patamar.

Segundo a mensagem de Lalabalavu, este é um importante marco histórico nas relações bilaterais. Ele expressou confiança de que o desenvolvimento das relações entre Fiji e China se tornará ainda mais profundo, dinâmico e promissor.

No mesmo dia, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, e o primeiro-ministro de Fiji, Sitiveni Rabuka, também trocaram mensagens de congratulações pela data.

Fonte: CMG