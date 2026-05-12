Beijing sedia a 3ª Cúpula da Cultura Chinesa dos Dois Lados do Estreito de Taiwan

CGTN – A 3ª Cúpula da Cultura Chinesa dos Dois Lados do Estreito de Taiwan foi inaugurada na manhã desta segunda-feira (11), em Beijing.

No discurso proferido na cerimônia de inauguração, Yin Li, membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e secretário do Comitê Municipal de Beijing do PCCh, disse que o presidente Xi Jinping atribui grande importância à promoção da cultura tradicional chinesa, enfatizando que os compatriotas de ambos os lados do Estreito de Taiwan compartilham as mesmas raízes, idioma e cultura, e que a cultura chinesa é a raiz espiritual e o lar dos compatriotas dos dois lados do Estreito.

“Estamos dispostos a trabalhar com os compatriotas de Taiwan para dar continuidade às raízes da cultura tradicional, aprofundar os intercâmbios e a cooperação cultural e reforçar a compreensão mútua, fortalecendo assim o senso de pertencimento, identidade e honra da nação chinesa”, assinalou Yin.

Song Tao, diretor do Gabinete de Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado, pediu cooperação com as figuras culturais de Taiwan para guiar os compatriotas de Taiwan a defenderem firmemente a posição nacional, fortalecerem a confiança cultural, priorizarem os interesses nacionais e se oporem resolutamente ao separatismo da "independência de Taiwan" e à interferência externa.

O vice-presidente do partido Kuomintang (KMT), Chang Jung-kung, afirmou que o KMT está disposto a trabalhar com todas as partes relevantes para promover o intercâmbio cultural e a cooperação entre os dois lados do Estreito, com base no princípio político comum de defender o "Consenso de 1992" e opor-se à "independência de Taiwan", a fim de buscar o maior bem-estar para os povos dos dois lados do Estreito e abrir um futuro brilhante para a revitalização da nação chinesa.

No mesmo dia, também foi realizado o fórum principal da cúpula, no qual personalidades do setor cultural debateram sobre a promoção da cultura chinesa. Nos próximos dias, serão organizadas uma série de atividades, incluindo a reunião das entidades de mídia, subfóruns, exposições e visitas.