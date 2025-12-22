Beijing, Tianjin e Hebei abrem novo capítulo de inovação científica e tecnológica

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, determinou a meta de transformar Beijing em um centro internacional de inovação tecnológica e em um polo de talentos de alto nível.

Desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh), realizado em 2012, Beijing vem aplicando a diretriz do líder chinês e coordenando com Tianjin e Hebei para promover o avanço do nível de inovação científica e tecnológica na região.

Hoje, Zhongguancun, em Beijing, vive uma onda constante de inovação, pulsando com o vigor de um desenvolvimento de alta qualidade. Este terreno fértil para a inovação, que ocupa menos de 4% da área da capital chinesa, contribui com cerca de um terço do PIB da cidade.

Em Zhongguancun, o número de grandes modelos desenvolvidos por chineses ultrapassa 200, representando quase um terço do total nacional. Mais de 90 empresas unicórnio nasceram no local. Além disso, avanços contínuos estão sendo realizados em áreas de ponta, como tecnologia quântica e inteligência artificial. Em 2025, a receita total das companhias de Zhongguancun deverá ultrapassar pela primeira vez a marca de 10 trilhões de yuans.

O secretário-geral do Comitê Central do PCCh, Xi Jinping, acompanha de perto o desenvolvimento de Zhongguancun. Vale lembrar que, em setembro de 2013, foi a primeira vez que um estudo coletivo do Birô Político do Comitê Central do PCCh foi realizado fora de Zhongnanhai, em Zhongguancun.

No Parque de Ciência e Tecnologia Zhongguancun da Nova Área de Xiong'an, situado na província de Hebei, 11 plataformas e instituições de pesquisa em tecnologia, finanças e indústria de Beijing foram integradas em um sistema completo de serviços, permitindo que as empresas usufruam de recursos de inovação científica e tecnológica de alta qualidade sem sair da nova área.

Atualmente, Beijing, Tianjin e Hebei já financiaram conjuntamente mais de 220 projetos de pesquisa básica.

Fonte: CMG