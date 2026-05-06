Bilheteria do cinema chinês no feriado de 1º de Maio atinge 758 milhões de yuans

CGTN – De acordo com os dados da Administração Nacional de Cinema, a bilheteria dos cinemas durante o feriado de 1º de Maio atingiu 758 milhões de yuans, com 20,8 milhões de ingressos vendidos e 2,4 milhões de sessões exibidas, registrando aumentos anuais de 1,41%, 10,23% e 2%, respectivamente. O preço médio do ingresso foi de 36,3 yuans, uma queda de 8% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Além do bom desempenho nas bilheterias, o número de sessões e de ingressos vendidos também cresceu. Os preços mais acessíveis proporcionaram ao público uma experiência cinematográfica mais diversificada e enriquecedora.

Desde o início deste ano, o valor total da cadeia produtiva da indústria cinematográfica chinesa ultrapassou 210 bilhões de yuans. O setor vem se consolidando como um importante motor para o desenvolvimento econômico e social do país, além de impulsionar o consumo no segmento de serviços.

Tradução: Inês Zhu

Revisão: Iara Vidal

Fonte: CMG