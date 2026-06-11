CGTN divulga pesquisa sobre novo ecossistema de mídia na era da inteligência artificial

CGTN – A China Global Television Network (CGTN) realizou uma pesquisa por ocasião do 5º Fórum Global de Inovação em Mídia do Grupo de Mídia da China (CMG). Os entrevistados consideram que já se formou um ecossistema de mídia de “colaboração homem-máquina” e que a inteligência artificial (IA) desempenha um papel cada vez mais relevante.

Dos participantes, 78,2% afirmaram que os métodos de reportagem jornalística estão passando por mudanças profundas na era da inteligência artificial, sendo que edição assistida por IA, recomendações baseadas em algoritmos e distribuição personalizada, assim como a criação automatizada de conteúdo, são as três áreas-chave em que a IA potencializa a produção de conteúdo de mídia. Além disso, 71,7% dos entrevistados acreditam que o papel da mídia na transmissão da civilização e na difusão cultural será ainda mais valorizado.

Ao mesmo tempo, os participantes mantiveram uma postura cautelosa em relação aos riscos que a tecnologia de IA pode representar para a mídia. Entre as três principais preocupações estão a autenticidade da informação, a possível redução das capacidades de inovação humana devido ao uso da IA e o uso inadequado de dados pessoais.

Ainda segundo a pesquisa, 95,9% defendem que produtos de mídia criados com tecnologia de IA generativa devem ser claramente identificados no momento da publicação. 92% consideram que os veículos de mídia precisam aprimorar os mecanismos de avaliação de conteúdos gerados por IA, enquanto 91,1% pedem a regulamentação do uso da IA na mídia por meio de leis e normas, garantindo assim um ecossistema de mídia saudável e diversificado.

A pesquisa da CGTN foi publicada em inglês, espanhol, francês, árabe e russo, e atingiu a participação de 7.438 internautas em apenas 24 horas.

Fonte: CMG