Chancelaria chinesa exorta o Japão a não repetir erros sobre o Santuário Yasukuni
CGTN – O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, presidiu a coletiva de imprensa regular nesta sexta-feira (26).
Sobre a possível visita de autoridades japonesas ao Santuário Yasukuni e as críticas feitas pela porta-voz russa sobre o assunto, Lin Jian disse que a China aprecia o posicionamento da Rússia.
Lin acrescentou que o Santuário Yasukuni, onde estão homenageados 14 criminosos de guerra de classe A da Segunda Guerra Mundial, constitui um instrumento espiritual e um símbolo do militarismo japonês que desencadeou guerras de agressão externa.
Este ano marca o 80º aniversário da vitória na Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa e na Guerra Antifascista Mundial. “A parte japonesa deve enfrentar e refletir sobre sua história de agressão, demonstrando arrependimento pelos crimes do militarismo e respeito pelas vítimas, por meio de ações concretas, para não repetir e agravar seus erros”, disse o porta-voz.
Fonte: CMG