Chancelaria chinesa homenageia destacados enviados diplomáticos baseados na China

Beijing, 19 mai (Xinhua) – O Ministério das Relações Exteriores da China realizou a primeira cerimônia de entrega da Medalha de Diplomata Excepcional em Beijing, na segunda-feira, homenageando enviados diplomáticos estrangeiros na China que fizeram contribuições importantes para promover relações amistosas entre a China e outros países.

Wang Yi, membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China e ministro das Relações Exteriores, entregou as medalhas aos oito agraciados ou a seus representantes.

Os vencedores incluem ex-embaixadores na China da Rússia, Camboja, Chade, Uruguai, bem como embaixadores atuais na China do Paquistão, Cazaquistão, Arábia Saudita e Colômbia.

"Enviados diplomáticos são as pontes para intercâmbios amigáveis entre países. Todos os vencedores de medalhas são nossos bons amigos com profundo conhecimento da China", disse Wang enquanto parabenizava os premiados.

Ele afirmou que esses enviados diplomáticos são construtores de relações bilaterais, pioneiros na compreensão da China, líderes na aproximação entre os povos e contribuintes para o benefício mútuo.

Ele expressou sua esperança de que os enviados continuem contribuindo para as relações amigáveis entre a China e outros países.

Os enviados premiados agradeceram à China pela concessão da medalha, afirmando que ela não apenas é um reconhecimento ao seu trabalho, mas também uma afirmação das relações bilaterais de alto nível.

Eles disseram que valorizarão essa honra e continuarão a se dedicar para aprofundar a amizade com a China, expandir a cooperação mutuamente benéfica, fortalecer os laços entre os povos e fazer novas contribuições para abrir perspectivas mais amplas para os laços bilaterais.

Aproximadamente 300 pessoas, incluindo enviados diplomáticos de vários países e representantes de organizações internacionais baseadas na China, além de representantes chineses, participaram do evento.