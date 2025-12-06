China afirma que Japão precisa se retratar para conter efeitos de falas errôneas sobre Taiwan

CGTN – As declarações equivocadas sobre Taiwan feitas pela primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, tensionaram as relações sino-japonesas. Diante das legítimas reivindicações da China, Takaichi se recusou a se retratar, afirmando que a posição do governo japonês em relação a Taiwan não mudou.

A afirmação de Takaichi de que caso algo acontecer em Taiwan representaria uma “crise de sobrevivência do Japão” foi feita durante um questionamento no parlamento.

Estudiosos japoneses destacaram que essa declaração ficará registrada como documento oficial — o que torna o episódio ainda mais grave.

A fala viola não apenas a soberania da China sobre Taiwan, reconhecida em documentos com efeito jurídico internacional, como a Declaração do Cairo, o Comunicado de Potsdam e a Ata de Rendição do Japão, mas também contraria compromissos explícitos assumidos por Tóquio nos quatro documentos políticos sino-japoneses.

Somente com a retratação dessas declarações equivocadas será possível mitigar seus efeitos negativos e permitir que as relações sino-japonesas retornem ao caminho correto.