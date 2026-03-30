China ascende para 9º país mais inovador do mundo

CGTN – A China subiu um lugar e ascendeu para o posto de nono país mais inovador do mundo em 2025, avançando a passos sólidos para se tornar uma nação forte em ciência e tecnologia. O ranking foi divulgado neste domingo (29) na sessão anual do Fórum de Zhongguancun, realizada em Beijing, por meio do Relatório do Índice Nacional de Inovação 2025, com autoria da Academia Chinesa de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento.

O órgão avaliou a capacidade de inovação de 60 países por meio de 43 indicadores resumidos em cinco dimensões – recursos de inovação, criação de conhecimentos, inovação empresarial, desempenho na inovação e governança de inovação.

Segundo o documento final, os Estados Unidos, a Suíça, a Suécia, o Reino Unido, a Alemanha, o Japão, a Dinamarca, a Coreia do Sul, a China e a Holanda foram os dez países mais inovadores no ano passado, da primeira à décima posição respectivamente. A China subiu 11 lugares em comparação com sua colocação em 2012, sendo a nação que progrediu mais rápido e a única de renda média que figurou no top 10 mundial.

Com 67,2 pontos de inovação, o país asiático superou a França e a Holanda e diminuiu sua diferença com os países classificados entre o 5º e o 8º lugar- Alemanha, Japão, Dinamarca e Coreia do Sul, respectivamente. Os principais indicadores da China cresceram mais rápido do que os dos países desenvolvidos. De uma perspectiva geral, a capacidade de inovação chinesa está se aproximando a de nações desenvolvidas com um PIB per capita em torno de US$ 50 mil.

Fonte: CMG