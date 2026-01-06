China defende que cooperação com Venezuela é protegida pelo direito internacional

CGTN – Ao presidir uma coletiva de imprensa rotineira nesta segunda-feira (5) e ser questionado sobre a cooperação petrolífera entre a China e a Venezuela, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, destacou que a cooperação sino-venezuelana é uma colaboração entre Estados soberanos, sendo protegida tanto pelo direito internacional quanto pelas legislações de ambos os países. Independentemente das mudanças na situação política da Venezuela, a vontade do governo chinês em aprofundar a cooperação prática em diversas áreas permanece inalterada, e os interesses legítimos da China no país também serão protegidos conforme a lei.

Lin Jian declarou que os Estados Unidos utilizaram a força de forma flagrante contra a Venezuela, ato o qual viola gravemente o direito internacional e as normas básicas das relações internacionais. Segundo o porta-voz, tal ação infringe a soberania venezuelana e ameaça a paz e a segurança da América Latina e do Caribe, motivo pelo qual a China já manifestou sua condenação.

O porta-voz afirmou ainda que a China insta o lado estadunidense a garantir a segurança pessoal do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, solicitando também a libertação imediata de ambos. Ele apelou para que se interrompam as tentativas de subversão do regime venezuelano e que os problemas sejam resolvidos por meio de diálogo e negociação.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Erasto Santos Cruz

Fonte: CMG