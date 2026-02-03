China divulga "Documento Central Nº 1" para 2026 com foco na modernização agrícola e revitalização rural

CGTN – A China divulgou nesta terça-feira (3) seu "Documento Central Nº 1" para 2026, delineando planos para avançar na modernização agrícola e rural e promover a revitalização rural abrangente.

O documento reitera o foco na modernização agrícola e rural e na promoção da revitalização rural integral como eixo central, a reforma e a inovação como o ímpeto fundamental e o aprimoramento das políticas para fortalecer, beneficiar e enriquecer agricultores.

O texto também destaca a consolidação dos resultados do combate à pobreza, assim como a melhoria do desenvolvimento da indústria, da construção e gestão nas áreas rurais.

Trata-se do 14º "Documento Central Nº 1" sobre o trabalho relacionado com a agricultura, zona rural e agricultores, desde o 18º Congresso Nacional do PCCh realizado em 2012.

Como a primeira declaração política emitida pelas autoridades centrais da China a cada ano, o documento é visto como um indicador das prioridades políticas.

Fonte: CMG