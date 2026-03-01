China divulga o boletim estatístico sobre o desenvolvimento econômico e social de 2025

CGTN – O Departamento Nacional de Estatísticas da China publicou neste sábado (28) o Boletim Estatístico sobre o Desenvolvimento da Economia Nacional e da Sociedade da República Popular da China em 2025.

Segundo o documento, no ano passado, o PIB do país chegou a 140,1879 trilhões de yuans, crescimento de 5% em relação a 2024. Os valores agregados da agricultura, indústria e serviços foram de 9,3347 trilhões, 49,9653 trilhões e 80,8879 trilhões de yuans, com aumentos de 3,9%, 4,5% e 5,4%, respectivamente.

O PIB per capita anual foi de 99.665 yuans, aumento de 5,1% em relação ao ano anterior. A renda nacional bruta foi de 139,37 trilhões de yuans, com alta de 5,1%. A produtividade do trabalho por pessoa foi de 184.413 yuans, crescendo 6,1% em comparação com 2024.

O boletim também detalha a composição do PIB: a agropecuária respondeu por 6,7% do total, a indústria por 35,6% e os serviços por 57,7%. Pelo lado da demanda, o consumo final contribuiu com 2,6 pontos percentuais para o crescimento do PIB, a formação bruta de capital com 0,8 ponto percentual e as exportações líquidas de bens e serviços com 1,6 ponto percentual.

Fonte: CMG