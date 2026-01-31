China e Argélia comemoram lançamento bem-sucedido do satélite produzido pelos dois países

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, trocou neste sábado (31) uma mensagem de felicitação com o seu homólogo da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, pelo sucesso do lançamento do Satélite de Sensoriamento Remoto No.3 produzido conjuntamente pelos dois países.

Xi Jinping apontou que o lançamento deste satélite é mais um exemplo bem-sucedido da cooperação aeroespacial entre os dois países e que reflete também a sua relação de parceria estratégica abrangente. Nos últimos anos, as relações bilaterais tem obtido grande progresso e a confiança política tem se tornado cada vez mais profunda. Além disso, foram alcançados uma série de êxitos na cooperação bilateral. A China presta muita atenção no desenvolvimento das relações bilaterais com a Argélia e deseja diversificar as áreas de cooperação entre os dois países para trazer mais benefícios para os seus povos.

Por sua vez, Abdelmadjid Tebboune considerou também o lançamento, desta vez, como mais um êxito pragmático na cooperação aeroespacial entre os dois lados, além de um marco significativo no desenvolvimento das relações bilaterais entre os dois lados. Em sua carta, o presidente africano mostrou ainda o desejo de aprofundar, de forma abrangente, a parceria estratégica com a China.

Fonte: CMG