China e Comores celebram 50º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas

CGTN – O presidente da China, Xi Jinping, trocou mensagens de felicitação nesta quinta-feira (13) com o presidente das Comores, Azali Assoumani, por ocasião do 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países.

Xi Jinping destacou que a China foi o primeiro país a estabelecer relações diplomáticas com Comores. Ao longo de meio século, independentemente das mudanças na situação internacional, o relacionamento entre os dois países se desenvolveu de formal estável. Nos últimos anos, a confiança política mútua vem sendo se consolidando, e a cooperação e os intercâmbio em diversas áreas têm alcançado resultados frutíferos, estabelecendo um exemplo de tratamento igualitário e de solidariedade entre uma pequena e uma grande nação. O líder chinês manifestou a disposição de dar continuidade à amizade tradicional, promover a implementação dos resultados obtidos na Cúpula de Beijing do Fórum de Cooperação China-África e ampliar a parceria estratégica China-Comores, contribuindo para a construção de uma comunidade sino-africana de futuro compartilhado em todos os aspectos na nova era

Azali Assoumani salientou que a cooperação bilateral alcançou resultados significativos, transformando profundamente a vida do povo comorense. Em meio aos

conflitos e à instabilidade atuais, os princípios propostos pelo presidente Xi Jinping de respeito à soberania, não intervenção nos assuntos internos e cooperação de ganhos recíprocos inspiram os países do Sul Global, incluindo Comores.

O líder comorense expressou apreço pela visão da China de construir um mundo de paz, justiça e multipolaridade, bem como a vontade de seguir o conceito de comunidade de destino compartilhado para a humanidade, continuando a promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo, em prol da união, cooperação e prosperidade comum da África e da China.