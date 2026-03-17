China e EUA alcançam consenso preliminar sobre algumas questões em negociações comerciais, diz Li Chenggang

CGTN – A China e os Estados Unidos realizaram negociações econômicas e comerciais em Paris, na França, nos dias 15 e 16 de março, no horário local.

Li Chenggang, representante de comércio internacional no Ministério do Comércio da China e vice-ministro do Comércio, afirmou que as delegações de ambas as partes mantiveram negociações francas, profundas e construtivas, alcançaram um consenso preliminar sobre algumas questões e continuarão o processo de negociações.

Segundo Li, foram discutidos os níveis tarifários entre os dois países no atual contexto, bem como a possível prorrogação de acordos sobre tarifas e medidas não tarifárias.

A parte estadunidense apresentou seus ajustes mais recentes nas tarifas e suas considerações sobre os próximos passos, enquanto a parte chinesa manifestou preocupação com as incertezas decorrentes dessas mudanças. Ambos os lados concordaram em trabalhar em conjunto para manter a estabilidade das relações econômicas e comerciais bilaterais e discutiram a criação de um mecanismo de trabalho para promover a cooperação em comércio e investimento.

Em relação às medidas restritivas dos EUA ao comércio e investimento da China, especialmente as recentes duas investigações conduzidas ao abrigo da Seção 301 envolvendo o país asiático, Li Chenggang ressaltou que a China manifestou formalmente sua posição durante as negociações e demonstrou forte preocupação.

“Esperamos que os EUA honrem seus compromissos e trabalhem conosco na mesma direção para promover o desenvolvimento estável e sustentável das relações econômicas e comerciais bilaterais”, disse Li Chenggang. Ele acrescentou que China e EUA também reconheceram que um relacionamento econômico e comercial estável é benéfico para ambos os países e para o mundo.

Fonte: CMG