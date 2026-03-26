China e Europa finalizam preparativos para lançar satélite em 9 de abril

CGTN – O satélite Explorador de Link de Ionosfera entre Vento Solar e Magnetosfera (SMILE, na sigla em inglês) concluiu, em março, os preparativos finais para o lançamento no Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa, anunciou a Academia Chinesa de Ciências. O satélite foi desenvolvido em parceria pela instituição chinesa e pela Agência Espacial Europeia (ESA).

A integração do satélite com o foguete Vega-C já foi concluída, e o lançamento está previsto para 9 de abril, no horário local.

O projeto representa a primeira cooperação abrangente e aprofundada entre a China e a ESA em nível de missão no campo da ciência espacial. Espera-se que a missão alcance avanços científicos relevantes, especialmente em áreas como a previsão do clima espacial e a compreensão da física da magnetosfera.

Fonte: CMG