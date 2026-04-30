China é hoje “fonte de inovação” de automóveis

CGTN – A 19ª Exposição Internacional de Automóveis de Beijing, conhecida como Auto China 2026, está sendo realizada na capital chinesa entre os dias 24 de abril e 3 de maio.

Carregar por cinco minutos para ganhar até 400 km de autonomia, reduzir automaticamente a velocidade ao detectar obstáculos, transformar a janela em uma tela sensível ao toque, condução autônoma sem volante — entre muitas outras novas tecnologias — estão sendo apresentadas ao público.

Tanto a imprensa quanto fabricantes estrangeiros estão dando grande atenção ao evento e avaliam que a China está se tornando um polo de inovação tecnológica na indústria automobilística global.

Mais de 2.000 empresas de 21 países e regiões participaram da Auto China 2026. Ao todo, 1451 novos veículos estão sendo exibidos, incluindo 181 estreias e 71 carros-conceito. Vale ressaltar que marcas chinesas lançaram 42 tecnologias-chave, um recorde histórico.

Nesta exposição, fica evidente que o carro deixou de ser apenas um meio de transporte e passou a ser um “organismo inteligente móvel”, que integra carroceira, propulsão, entretenimento e assistência ao motorista, entre outros sistemas. Isso ocorre porque, por um lado, a tecnologia de baterias continua superando desafios de autonomia e recarga, criando “quatro membros” mais potentes para os veículos; por outro, a inteligência artificial fornece uma “cabeça inteligente” aos automóveis.

A China é hoje a “fonte de inovação” da indústria automobilística, graças à sua vantagem em inovação sistêmica, que não apenas estruturou uma cadeia completa —das matérias-primas e componentes centrais até a fabricação de veículos —, como também avançou em áreas como baterias, direção autônoma e cabines inteligentes.

Após décadas de investimentos contínuos, a produção e a venda de automóveis da China ocupam, de forma estável, o primeiro lugar no mundo há 17 anos consecutivos. No primeiro trimestre deste ano, o volume de exportações aumentou 56,7%, em relação ao mesmo período do ano anterior, sendo que as exportações de veículos de novas energias cresceram mais de 120%.

Diante da escassez de energia e da transição verde, as exportações das montadoras chinesas passam a ocupar um espaço cada vez mais estratégico no mercado global, e os carros elétricos chineses já são uma escolha popular em muitos países devido ao seu custo-benefício competitivo. O jornal austríaco "Der Standard" reportou recentemente que um em cada dois europeus considera trocar para um carro chinês.

Fonte: CMG