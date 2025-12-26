China espera que a questão do TikTok seja resolvida de forma adequada e cooperativa

CGTN – Na coletiva de imprensa regular, realizada nesta quinta-feira (25), a porta-voz do Ministério do Comércio da China, He Yongqian, respondeu a perguntas sobre a formação de uma joint venture do TikTok nos Estados Unidos, destacando que o governo chinês espera que as empresas envolvidas cheguem a uma solução que esteja em conformidade com as leis e regulamentos da China e que assegure o equilíbrio de interesses.

De acordo com informações divulgadas, o TikTok assinou um acordo com três investidores e deverá criar uma nova joint venture nos EUA, garantindo que continue a operar no país.

A porta-voz afirmou que, para implementar os importantes consensos alcançados nas conversas telefônicas entre os chefes de Estado da China e dos EUA, as delegações comerciais de ambos os lados chegaram a um consenso-quadro sobre a solução adequada de questões como o TikTok por meio da cooperação, com base no respeito mútuo e na negociação igualitária. A China espera que os EUA cumpram seus compromissos e ofereçam um ambiente de negócios justo, aberto, transparente e não discriminatório para que as empresas chinesas possam operar de maneira contínua e estável nos EUA, contribuindo para o desenvolvimento estável, saudável e sustentável das relações econômicas e comerciais entre os dois países.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Iara Vidal

Fonte: CMG